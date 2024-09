Tote durch russischen Angriff auf Klinik in Sumy

Durch einen russischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy sind nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Außerdem gebe es mindestens elf Verletzte, teilte die Gebietsverwaltung am Samstag mit. Demnach wurde die Stadt im Nordosten der Ukraine in der Nacht von russischen Kampfdrohnen angegriffen.