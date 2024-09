Alarmstufe 2: Brandeinsatz am Wiener Hauptbahnhof

Kleinbrand in der Tiefgarage

In kurzer Zeit konnte ein Kleinbrand in der Garage des Gebäudes lokalisiert und mit einer Kübelspritze gelöscht werden. „Es wurden zu keiner Zeit Personen gefährdet“, versichert Figerl. Auch Fahrzeuge wurden keine beschädigt. Der Einsatz wurde nach rund 30 Minuten wieder beendet.