Polit-Streit entfacht: Was(ser) soll das bringen?

Was an erster Stelle steht

Vielleicht wäre es neben der Suche nach Lösungen statt nach Schuldigen auch sinnvoll, sich einmal die Frage zu stellen: Was bringt das den Klagenfurtern? Was bringt es, sich in einer solchen Ausnahmesituation nur in gegenseitigem Hickhack zu ergehen, bevor die Trinkwasserversorgung wieder sichergestellt ist? Was bringt es auch, zu betonen, wie vorbildlich etwas abgelaufen sei, bevor der Prozess abgeschlossen ist?