Jimmy Fallon bringt Harry zum Schreien und Fluchen

Bevor sich Prinz Harry in Jimmy Fallons Horror-Labyrinth aufmachte, hatte der 40-Jährige bereits zahlreiche weitere Termine in New York absolviert. Unter anderem sprach der Herzog von Sussex als Stargast der „Clinton Global Initiative“ über die „allgegenwärtige Bedrohung“ des Internets für Kinder. Außerdem nahm er an verschiedenen Charity-Events teil.