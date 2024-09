SPÖ sieht FPÖ als Gefahr für Homosexuelle

Hafenecker: „Propaganda auf Steuerzahlerkosten“

Am 18. September hatte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker eine parlamentarische Anfrage an alle Ministerinnen und Minister gestellt, in der es um die Zusammenarbeit mit Vereinen und Initiativen im LGBTIQ-Bereich (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersex, Anm) geht. Der Abgeordnete sprach von „Propaganda auf Steuerzahlerkosten“ und einer „Frühsexualisierung von Minderjährigen“. Vor allem letzteres müsse verhindert werden.