Ausschlusskriterien bei Blutspende ändern sich nun

Zeckenbisse und Erkältungen

Darüber hinaus sind potenzielle Blutspender und Blutspenderinnen nach kürzlich auskurierten Erkrankungen, Erkältungen, Zeckenbissen oder Auslandsaufenthalten in Tropen- und Malariagebieten ausgeschlossen. Der Fragebogen wurde, beispielsweise in Bezug auf die sexuelle Orientierung, an die neue Verordnung angepasst und kommt bundesweit zum Einsatz. Interessierte müssen ihn vor jeder Blutspende neu ausfüllen.