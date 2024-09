„Für Russland ist die Ukraine nur der Anfang“

Gefährliche Nachbarn

Litauen grenzt an das mit Russland verbündete Belarus sowie an Russlands Ostsee-Enklave Kaliningrad. Zwischen beiden Ländern verläuft von Litauen ein schmaler Landkorridor westlich nach Polen – die sogenannte Suwalki-Lücke. Angenommen wird, dass es um die Landpassage im Falle eines Angriffs zu Kämpfen kommen könnte. Die Litauerinnen und Litauer sehen in der deutschen Truppenstationierung eine Rückversicherung der NATO-Beistandsverpflichtung.