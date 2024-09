„Wir hätten Invasion keinen Widerstand geleistet“

Der Politiker der Regierungspartei Fidesz, der an der Seite des Premiers das Amt eines politischen Direktors ausübt, nannte in dem YouTube-Videogespräch mit dem regierungsnahen Portal „Mandiner“ den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj „unverantwortlich“. Dieser habe „sein Land in einen Abwehrkrieg geführt“, bei dem bereits viele Menschen gestorben seien.