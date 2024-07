Orbán erstmals seit Kriegsbeginn in Kiew

Neben Gesprächen über den Friedensprozess für die Ukraine sollen auch bilaterale Themen wie die Rechte der ungarischen Minderheit in Transkarpatien behandelt werden, hieß in einem Bericht des britischen „Guardian“. Orbáns Sprecher meinte gegenüber der ungarischen Nachrichtenseite hvg.hu, dass das wichtigste Thema die „Schaffung von Frieden in der Ukraine“ sei. Wer diesmal die Initiative für den Besuch ergriffen hatte, beantwortete Bertalan Havasi nicht. Fakt ist aber, dass Selenskyj in der Vergangenheit bereits mehrere Einladungen nach Budapest geschickt hat.