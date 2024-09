Mit Tipps vom Profi könnte „Pani“ in See stechen

Am Dienstag könnte schon Schluss sein

„Pani“ will in die Südsee. Nach wie vor hofft er, sein Schiff in der Werkstatt fertigstellen zu können, um endlich in See stechen zu können. Der Traum droht zu platzen. Der neue Eigentümer, ein Erbe des Vorbesitzers, will ihn nicht weiter werken lassen. Eine Halle zu mieten, schafft er mit seiner Pension nicht.