„Würde auf dem Schiff meine letzte Reise antreten“

Arnold Panholzer ist den Tränen nahe. Der 81-Jährige steht in der Werkstatt und blickt auf sein Schiff. „Lady Moorea“ soll es heißen. Wie die Trauminsel im Südpazifik. Dorthin möchte „Pani“, wie ihn alle nennen, noch aufbrechen. „Ich würde mir wünschen, dass ich mir diesen Traum erfüllen kann. Quasi meine letzte Reise. In meinem Schiff.“ 19 Jahre lang werkt „Pani“ jetzt an dem Boot, das in einer Halle in Thalgau steht. Doch diese soll er demnächst räumen ...