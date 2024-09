Schiffbau-Primus: „Dachte, er ist schon fertig“

Er war Radiotechniker, 20 Jahre Bootsmann, Hausmeister und zeitlebens ein leidenschaftlicher Bastler: Arnold Panholzer baut seit fast 20 Jahren an seinem handgefertigten Segelschiff. In Thalgau fertigt er sein Boot in einer kleinen Halle. Doch sein Traum droht nun kurz vor der Fertigstellung zu platzen. Denn er muss die Werkstatt wohl verlassen. Die „Krone“ hat berichtet.