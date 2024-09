Zadra: „Lasst uns gemeinsam unser Ländle schützen“

Am Donnerstag haben die Vorarlberger Grüne ihre Kampagne für die Landtagswahl am 13. Oktober vorgestellt. Diese trägt den Titel „Vorwärts mit Grün“ und steht ganz im Zeichen des Begriffes „Schutz“. Die zentrale Botschaft lautet: Es geht mehr denn je darum, Vorarlberg zu schützen. „Die klimabedingte Hochwasserkatastrophe im Osten Österreichs hat erneut gezeigt, wie verletzlich wir aufgrund der zunehmenden Extremwetterereignisse sind. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Österreich in schwierigen Zeiten zusammenhält und wir nur gemeinsam durch derartige Krisen kommen. Lasst uns gemeinsam unser Ländle schützen und weiter den Weg des Miteinanders für Mensch und Natur gehen“, fasst Landessprecher Daniel Zadra die Leitlinie zusammen.