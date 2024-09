Falsche Bitcoin-Wallets: Betrüger in Wien gesucht

Der Tatverdächtige soll offenbar in den Wiener Gemeindebezirken Wieden, Margareten und Mariahilf mehrmals falsche Bitcoin-Paper-Wallets, also falsche Urkunden in durchsichtigen Kunststoffhüllen, an öffentlichen Orten ausgelegt haben. Der Mann täuschte damit offenbar den Verlust dieser Wallets vor.