Polizei sperrte Randalierer in Supermarkt ein

Am Mittwochabend kam es in einer Rewe-Filiale in Hungen (Landkreis Gießen, Hessen) zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Ein 43-jähriger Mann betrat einen Supermarkt, attackierte und verletzte zwei Männer. Die Polizei evakuierte den Markt und sperrte die Umgebung ab, der Täter verschanzte sich im Gebäude.