Das Antlitz unserer Politik

Wenn also der ÖVP-Chef auf den Wahlplakaten staatsmännisch in die Ferne blickt, will er sich ein wenig künstlich als Visionär zeigen. Der SPÖ-Spitzenkandidat wohlfrisiert mit Schmollmündchen würde optisch gerne in Kreiskys Fußstapfen treten. Der blaue Frontmann gibt den unerbittlichen Asketen im Kampf gegen das Establishment. Die Neos-Chefin im Habitus der politischen Vorzugsschülerin. Und der grüne Altmeister mit deutlichen Verschleißspuren.