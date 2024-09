Spieleragentur von Marko Arnautovics Bruder pleite

Betrieb soll fortgeführt werden

Trotz der Zahlungsunfähigkeit soll der Betrieb fortgeführt werden. Damit dies in diesem Fall gelingt, müssten die Gläubiger in vollem Umfang bedient werden, erklärte Weinhofer. Die Entscheidung darüber soll in den nächsten Wochen fallen. Unklar ist noch, woher die Mittel dafür kommen sollen.