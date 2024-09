„Winter kommt“: VW-Arbeiter wollen jetzt mehr Lohn

Der deutsche Autogigant mit Sitz in Wolfsburg will angesichts massiver Überkapazitäten in Deutschland sparen und droht dabei mit Werksschließungen. Um 500.000 Autos verkaufe VW in Europa pro Jahr weniger als vor Ausbruch der Coronapandemie, verkündete die VW-Spitze jüngst – und diese Autos kämen auch nicht wieder. Das entspreche der Produktion von zwei Werken.