Biden scherzt bei UN-Abschiedsrede über sein Alter

„Wegen allem, was ich schon erlebt habe, …“

Trotz der globalen Krisen rief der US-Präsident zu mehr Zuversicht und Zusammenhalt auf. Trotz all der Probleme, wie Kriege, die Klimakrise, tief gespaltene Gesellschaften und bedrohte Demokratien, „aber wegen allem, was ich schon erlebt habe, und allem, was wir über die Jahrzehnte getan haben, habe ich Hoffnung“, bekräftige er.