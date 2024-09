Libanon: 100 Todesfälle nach Angriffen Israels

Israel spricht von „präzisen Angriffen“

Die israelische Armee hatte am Montag „umfangreichere und präzisere“ Angriffe angekündigt. Sie forderte die Bevölkerung im Süden des Libanon auf, sich in Sicherheit zu bringen. Der Konflikt zwischen Israel und der pro-iranischen Hisbollah hatte sich in den vergangenen Tagen nochmals verschärft.