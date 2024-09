Grenzkontrollen: Jetzt wird Österreich geklagt

Die Rechtsanwaltskanzlei NZP Nagy Legal mit Sitz in Ungarn klagt die Republik Österreich wegen der Grenzkontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze. Der Zivilprozess zu der Amtshaftungsklage findet nächsten Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt statt, bestätigte Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer am Dienstag einen Bericht des „ORF Burgenland“.