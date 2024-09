Alkolenker krachte in Felswand – zwei Verletzte

Der 30-jährige Einheimische fuhr am Dienstag gegen 2 Uhr mit einer 27-jährigen Österreicherin am Beifahrersitz von Wattens in Richtung Volderberg. In einer Kurve geriet sein Auto dann plötzlich ins Rutschen und schlitterte mit der vorderen Hälfte der Beifahrerseite gegen eine Felswand.