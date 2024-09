Wiens Ballkäfige sollen leiser werden

An 480 Stellen kann man sich in Wiener Parks in Ballkäfigen und anderen Anlagen bei Fußball, Basketball und mehr austoben. Das bedeutet auch 480 Stellen mit Konfliktpotenzial durch scheppernde Stangen und Gitter. Denen rückt die Stadt nun zu Leibe. Doch auch Sportbegeisterte sollen profitieren.