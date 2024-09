Schnappschuss: Gailtalbahn bekommt neue Gleise

Seit vergangenen Freitag steht die Gailtalbahn wegen dieser Arbeiten am gesamten Gleiskörper quasi still. Zwischen Görtschach-Förolach und dem Pressegger See müssen laut Bundesbahnen sogar die Gleise ausgetauscht werden, aber auch an den einzelnen Weichen werden Verbesserungen vorgenommen. Zernatto-Peschel: „Diese Arbeiten sind einfach notwendig, damit Reisende und Güter pünktlich mit der klimafreundlichen Bahn unterwegs sein können.“