Regierung setzte kaum Miet- und Wohnbauvorhaben um

AK kritisiert: „Keine wirkungsvolle Mietenbremse“

In Zeiten der Rekordinflation habe die Regierung „keine wirkungsvolle Mietenbremse“ implementiert und das Baukonjunkturpaket sei zu spät geschnürt worden, sagte Ritt. Als positive Maßnahmen der Regierung führte er die Delogierungsprävention in der Pandemie und die Abschaffung der Maklerprovision für Mieter an.