Ried siegt trotz 0:2-Rückstand gegen Amstetten

Amstetten im Lattenpech

In der Schlussphase drehten Tore von Philipp Pomer (83.) und Jonas Mayer (88.) die Partie. Fabian Wohlmuth hatte sich beim entscheidenden Treffer im gegnerischen Strafraum den Ball erkämpft. Eine Minute zuvor hatte Köchl mit einem Lattenpendler beinahe Amstetten in Führung geschossen. Stattdessen setzte es für die Niederösterreicher die dritte Pflichtspielniederlage in Serie. Sie liegen nach einem starken Saisonstart nur noch auf Platz sieben.