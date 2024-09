Schadenersatzhilfe für Flutopfer wird jetzt erhöht

Die Horror-Flut hielt ganz Österreich in Bann. Auch rund eine Woche nach den Unwettern und Hochwassern sind die Aufräumarbeiten in vielen Teilen des Landes noch immer im Gange. „Wer schnell hilft, hilft doppelt“, hieß es dazu aus der Politik. Wie berichtet, wurde deswegen in einem ersten Schritt der Katastrophenfonds erhöht.