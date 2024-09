Heute ist mehr Lametta

Am 31. Mai 2025 ist es endlich so weit. Dann wird in der Fußballarena in Fröttmaning, unweit des altehrwürdigen Klärwerks München I, das Endspiel der Champions League 24/25 stattfinden. Es bleibt bis dahin also Zeit genug, um aus 36 antretenden Teams die beiden Finalisten zu ermitteln und man braucht dafür gerade mal 188 Spiele, von denen allein 144 nur zu dem Behufe ausgetragen werden, zwölf Teams zu eliminieren. Davon ausgehend, dass es keine Verlängerungen geben wird und allfällige Nachspielzeiten außen vor gelassen, werden somit bis zum Finale 282 Stunden, mithin fast zwölf volle Tage Champions League-Fußball über die Bühne gegangen sein. Das war beileibe nicht immer so, denn als der Bewerb noch Europapokal der Landesmeister hieß, wurde markant weniger gespielt und am Ende gab es trotzdem immer einen Sieger.