Neun Nullen

Das doppelte Ländle-Budget

„International Transfer Snapshot“ nennt sich die Veröffentlichung, die für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 2. September eine Summe von umgerechnet 5,85 Milliarden Euro ausweist, welche die Vereine weltweit hin- und hergeschoben haben, um insgesamt 11.000 Kicker zu einem Vereinswechsel zu bewegen. Das ist zum einen gar nicht mal so wenig und zum anderen nur ein Teil des allgegenwärtigen monetären Wahnsinns, denn zudem beziehen begabte Fußballer, die von ihrem Talent leben, Gehälter, die in einzelnen exklusiven Fällen ganz knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn liegen dürften. Doch selbst die fast sechs Milliarden sind, um das mal in Relation zu stellen, mehr als doppelt so hoch wie das aktuelle Budget des Landes Vorarlberg.