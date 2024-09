Neulich am Tivoli

Zwölf Jahre hat es gedauert, bis es die am Aachener Tivoli heimische Alemannia, immerhin deutscher Vizemeister 1968/69, aus den Tiefen der Regionalliga wieder in den bezahlten Fußball geschafft hat. Das bringt zwangsläufig höhere Medienaufmerksamkeit mit sich, was umgehend zu größeren Unruhen im Verein geführt hat, wenn auch weitestgehend selbstverschuldet. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, an dem sich im Osten der Republik eine Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft und deren Jugendorganisation als gesichert rechtsextrem kategorisiert wird, anschickt, bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen stärkste Kraft zu werden, weil es, wie Umfragen belegen, unglaublich vielen Wahlberechtigten schnuppe ist, dass die Partei solche Positionen vertritt, ist rechtes Gedankengut nun auch bei der Alemannia ein heißes Thema.