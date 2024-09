Wann gibt es endlich gesundes Schulessen?

„Kinder müssen von klein auf was Gscheits essen“

„Man sollte die Kleinen rechtzeitig aufklären, was schlecht ist an Snacks. Vor allem sollten sie wissen, was da alles drinnen steckt“, sagt Lisl Wagner-Bacher, Herd-Grande-Dame vom vielfach ausgezeichneten Restaurant Landhaus Bacher (Mautern, NÖ). Als fünffache Oma liegt ihr die Verköstigung sehr am Herzen, sie unterstützt jede Initiative in diese Richtung, die ein Umdenken bewirkt. „Man darf Kinder nicht vollstopfen mit Fertigkost, sie müssen von klein auf lernen, was Gscheites zu essen.“