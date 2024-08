Beim Thema Schulessen „brennt der Hut“

Wien in österreichweiter Statistik nur Durchschnitt

Politischer Wille allein reicht aber nicht, wie gerade das Beispiel Wien zeigt: Obwohl sich die Bundeshauptstadt seit 2023 zum Gratis-Essen an ganztägigen Pflichtschulen bekennt, steht sie in der österreichweiten Statistik von SIPCAN nur durchschnittlich da – wenn überhaupt. Demnach gibt es in Wien in einem Drittel der Schulen gar kein warmes Essen. Damit liegt Wien unter dem Durchschnitt. In Oberösterreich bekommen Kinder in 85 Prozent der Schulen warmes Essen, im Burgenland sind es sogar 92 Prozent.