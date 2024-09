Katzenhaus aus dem Burgenland steht vor dem Aus

Tiere können temporär aufgenommen werden

Auf Nachfrage, wer in solchen Fällen zuständig sein, erhalten wir vonseiten des Landes folgende Antwort: „Kommt es durch Todesfälle oder Pflegebedürftigkeit des Tierhalters zu einem Betreuungsbedarf der verwaisten Tiere, ist es üblich, zunächst eine Versorgung im privaten Umfeld zu organisieren. Das Team des Sonnenhofs ist gerne bereit bei Vermittlung von privat zu privat zu unterstützen. Tiere können temporär aufgenommen werden, wenn sie durch außergewöhnliche Umstände in Not geraten sind. Dies kann nur in dringenden und begründeten Einzelfällen unter Beachtung vorhandener freier Ressourcen erfolgen.“