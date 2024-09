„Rosalie“: Tragisches Porträt einer bärtigen Dame

Durch eine großzügige Mitgift wird Abel Deluc (Benoît Magimel) zur Heirat mit Rosalie (Nadia Tereszkiewicz) gedrängt, ohne sie je gesehen zu haben. In der Hochzeitsnacht folgt der Schock: Rosalie leidet an Hirsutismus, einer extremen Körperbehaarung, die alle in die Flucht schlägt. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu dem Historien-Drama „Rosalie“.