Grelle Schockmomente mit Demi Moore in neuem Film

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), eine alternde Schauspielerin, gerät nach ihrer Entlassung in eine Krise. Eine mysteriöse Firma bietet ihr ein Wundermittel an, das sie zeitweise in eine „bessere“ Version verwandelt – doch der Preis ist hoch, und schlimme Konsequenzen drohen, wenn sie die Regeln bricht. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu diesem schockierenden und starbesetzten Streifen: „The Substance“.