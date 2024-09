Zahnpflege ist schon von Anfang an wichtig

Schon Babys ans Putzen gewöhnen

Jene Phase, in der die ersten Zähnchen durchbrechen, also einige Wochen vor dem sechsten Lebensmonat, können Eltern dann ebenfalls gut begleiten. Durch vorsichtiges Abtasten der Kieferkämme vorher ist fühlbar, wo sich die Zähne zeigen werden. Diese ersten Beißerchen werden dann am besten mit einer dem Alter entsprechenden Zahnbürste und einer reiskorngroßen Menge babygerechter Zahnpasta geputzt. Ein optimaler Start für die Mundgesundheit von Anfang an!