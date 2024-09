Motorradlenker bei Kollision mit Auto getötet

Tragischer Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Spital am Semmering. Gegen 18 Uhr kam es auf der Landesstraße von der Passhöhe Semmering kommend, in Fahrtrichtung Mürzzuschlag zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 43-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag kollidierte, aus noch ungeklärter Ursache, mit einem abbiegenden Fahrzeug.