Ukraine: So viel Geld kam bisher aus Österreich

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Donnerstag seinen neuen ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha in Wien empfangen. Schallenberg betonte die „ungebrochene Solidarität mit der Ukraine“. Zudem verriet er, wie viel Geld an Hilfszahlungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges am 24. Februar 2022 aus Österreich in die Ukraine floss.