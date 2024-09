Anklage: Sechs Kinder im Strudelbecken missbraucht

Laut Staatsanwalt griffen zwei Männer – 29 und 30 Jahre alt – im Freibad „Aqua Splash“ in Traiskirchen (NÖ) im Wasser sechs junge Schwimmer an. Am 3. Oktober müssen sich die beiden Afghanen im Landesgericht Wiener Neustadt wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verantworten. Der Tatplan war perfid.