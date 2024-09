Freiwillige Helfer – wahre Helden der Katastrophe

„Müssen Kopf hochhalten“

Die ersten Sonnenstrahlen, die am Dienstag durch die dunkle Wolkendecke drängten, verliehen den Zehntausenden Helfern nicht nur Mut, sondern sind auch ein Hoffnungsstrahl für die Opfer. „Wir haben einen Sturm durchwandert und können jetzt nur den Kopf hochhalten“, blickt Flutopfer Dr. Helmut Faulenbach voraus – in Anlehnung an den berühmten Liverpool-Anfeuerungssong „You’ll never walk alone“, dass man in harten Zeiten niemals alleine sei.