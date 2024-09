Diese Rechte und Pflichten haben Berufsschüler

Die Unterrichtszeit in der Berufsschule ist auf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit des Lehrlings anzurechnen. 40 Stunden Arbeiten entsprechen 40 Stunden Berufsschule. Wenn ein minderjähriger Lehrling an einem Schultag mindestens acht Stunden in der Berufsschule ist, ist eine Beschäftigung im Betrieb nicht mehr zulässig.