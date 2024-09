„Gott sei Dank, unsere Steirer sind wieder da“

Pegel sinken

In der Steiermark selbst entspannt sich die Situation zunehmend. Die Pegel aller Flüsse sind fallend, bis zum Wochenende ist kein großflächiger Niederschlag zu erwarten. Freilich, auch hier werden die Aufräumarbeiten in den betroffenen Regionen der Ober- und Oststeiermark noch andauern. So bekämpfte die Feuerwehr Penzendorf bis Montagabend 74 Stunden Sturmschäden in Greinbach, der längste Einsatz der Geschichte.