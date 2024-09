Zwischen Bangen und Hoffen in Hochwasser-Gebieten

In der Kleingartenanlage in der Johann-Böhm-Straße in Kapfenberg watet man knöcheltief durch den Gatsch. Das Hochwasser der angrenzenden Mürz hat die Anlage mit Schlamm überzogen. „Eigentlich wollten wir gestern auf Urlaub fahren“, erzählt uns die Tochter einer Parzellenbesitzerin. „Stattdessen ist schaufeln angesagt.“ An der Hecke sieht man, dass das Wasser über einen halben Meter hoch stand. Und obwohl das hübsche Häuschen wegen seiner Nähe zur Mürz sicherheitshalber sogar aufgebockt steht, ist das Wasser eingedrungen.