Michael Keaton: „Verrückt, großartig, perfekt!“

Tim Burton: In den letzten Jahren war ich von der Filmindustrie etwas desillusioniert. Zumal man mit dem Älterwerden manchmal von seinem Pfad abgetrieben wird. Und ich hatte mich etwas verloren. Der einzige Weg für mich zurück in die Branche war, einen Film drehen zu dürfen, der völlig von Herzen kam. Und genau das hat mir „Beetlejuice Beetlejuice“ ermöglicht. Dieser Film hat sich für mich anders angefühlt als alle anderen zuvor. Emotionaler und bedeutender. „Beetlejuice Beetlejuice“ hat mir die Chance gegeben, wieder das zu machen, was ich liebe – mit Leuten, die ich liebe.