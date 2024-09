Wahlkampf macht jetzt unwetterbedingt Pause

ORF-Konfrontationen fraglich

Im ORF sollten sich am Montagabend der Kanzler mit dem Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie die Obmänner der beiden größten Oppositionsparteien Andreas Babler (SPÖ) und Herbert Kickl (FPÖ) duellieren. Ob diese tatsächlich stattfinden, ist derzeit fraglich. Auf Puls24 geht es geplanterweise am Dienstag mit einem „Pro und Contra Spezial“ weiter, am Mittwoch sollen alle Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien in einer „Elefantenrunde“ diskutieren.