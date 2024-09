Unwetter fordern erstes Todesopfer in NÖ

Was heißt das für die Schulen?

Auch wenn der Regen in der Nacht auf Montag nachlassen soll, werden auch zum Wochenbeginn weitere Niederschläge erwartet. Die Schulen sollen aber geöffnet bleiben, heißt es. Auch wenn für viele die Anreise vor allem mit den Öffis nicht möglich sein wird. Mikl-Leitner dazu: „Wir werden alles tun, dass unsere Schulen am Montag offen sind. Aber niemand soll sich auf dem Weg in den Unterricht in Gefahr bringen.“ Die Kinder sollen am Montag also nach Möglichkeit daheim bleiben, so die Landeshauptfrau.