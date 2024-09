Simbabwe kündigt Keulung von 200 Elefanten an

Letzte gezielte Tötung Jahrzehnte her

In Simbabwe leben Schätzungen zufolge rund 100.000 Elefanten, es ist das Land mit der zweitgrößten Elefanten-Population nach Botswana. Allein in Hwange leben 65.000 der großen Tiere, laut ZimParks viermal mehr als das Gebiet eigentlich fassen kann. Zum letzten Mal sind in Simbabwe 1988 Elefanten gekeult worden.