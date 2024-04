Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten abgeben

Sein Land habe durch erfolgreichen Artenschutz inzwischen mehr als 130.000 Elefanten, sagte der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi zur „Bild.“ Das seien so viele, wie kein anderes afrikanisches Land hätte. Aufgrund der Überpopulation seien bereits 8000 Elefanten an das Nachbarland Angola abgegeben worden. Mosambik müsse sein Kontingent noch abholen. „Und genau so möchten wir ein solches Geschenk der Bundesrepublik Deutschland anbieten. Wir akzeptieren kein Nein“, sagte Masisi.