Klimawandel rafft Hunderte Elefanten dahin

Schon 2019 war der mit 14.651 Quadratkilometern größte Nationalpark – er liegt im Westen des Landes in den Ausläufern der Kalahari an der Grenze zu Botsuana – von einer Tragödie ähnlichen Ausmaßes heimgesucht worden. Damals entschloss sich die Parkverwaltung, an strategischen Stellen der Dickhäuter-Wanderrouten 100 solarbetriebene Wasserpumpen zu installieren. Doch auch diese vermögen keinen einzigen Tropfen mehr aus der ausgedörrten Erde an die Oberfläche zu befördern. Dabei sollte sich Simbabwe mitten in der gewaltigen Regensaison befinden, die jahrhundertelang im Oktober begann und einst verlässlich bis weit in den März hinein lebensspendend-ergiebige Niederschläge brachte.