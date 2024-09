Wenigstens kein Silberstein

ANDERERSEITS ist das, was wir dieser Tage erleben, ohnedies abstoßend genug: Da werden die mutmaßlichen Wahlsieger „Putin-Brüder“ und „Orbánisten“ geheißen und mehr oder weniger offen als Nazis und Faschisten diffamiert. Und Kritiker sind wiederum „Anti-Demokraten“ und „Heimatverräter“. Dem neuen SPÖ-Chef wird seine Biografie mit dem Mangel an Schulabschlüssen im Netz um die Ohren gehaut, dem ÖVP-Kanzler seine an McDonald’s orientierten Ernährungsvorschläge. Und immer geht es darum, den politischen Gegner als unfähig, korrupt und völlig inakzeptabel darzustellen.